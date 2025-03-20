Азалии, камелии и смолосемянник: какие растения весной расцвели в Ботаническом саду КФУ

В оранжерее Ботанического сада КФУ распустились первые в этом году цветы индийской азалии и японской камелии. Растения зацвели на две недели раньше. А нежные бутоны начали радовать посетителей оранжереи еще в конце февраля.
Как рассказал заведующий учебно-производственным центром по изучению биоразнообразия Института фундаментальной медицины и биологии Нияз Салахов, родиной экзотических цветов являются азиатские страны. Камелия (Camellia) — растение из семейства чайных, которое включает около 100 видов. Самые популярные среди них — японская и китайская камелии.
«Небольшое декоративное деревце с кожистыми листьями цветет крупными, похожими на розы по своей форме цветками разнообразных оттенков — от нежных пастельных до ярких и насыщенных. Камелии в природе достигают высоты 3−4 метров», — отметил Нияз Салахов.
Азалия индийская (Rhododendron Indicum) — пышное растение семейства Вересковых из Индокитая. Оно широко культивируется в декоративном цветоводстве по всему миру. По словам заведующего Ботаническим садом КФУ, азалии являются любимыми растениями профессионалов в области ландшафтного дизайна лесопарковых зон.
«Камелия не ядовитая, а вот у азалии сок токсичен. Несмотря на это, аромат Rhododendron Indicum ближе к вечеру становится пряно-сладким и манящим», — рассказал эксперт.
Помимо этих экзотических растений, в саду зацвел смолосемянник — очень душистый кустарник. Раньше времени украсила оранжерею также сансевиерия кирки с необычными цветами.
«Много чего интересного происходит в межсезонье. Аномально раннее потепление отражается на многих представителях экзотический флоры Ботанического сада КФУ. С приходом теплых дней мы готовимся принимать гостей», — поделился Нияз Салахов.
Увидеть растения можно в рамках экскурсий, которые стартуют с 15 мая. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону: +7 (951)896−93−44, сообщили в Центре медиакоммуникаций КФУ. Посетить Ботанический сад можно адресу: ул. Зирекле, 9а.