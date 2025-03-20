Цирки-шапито могут запретить в Челябинской области

По словам зоозащитников из Фонда «Спаси меня», это очень важная инициатива. В этих «шапито» звери часто содержатся в плохих условиях, например, в шатрах, установленных на асфальте, который не подходит для живых созданий. Летом он нагревается, превращая вольеры в печи. Зимой же в таких местах очень холодно, что особенно негативно влияет на животных из тёплых стран (львов, слонов, леопардов, например).
Как отмечает основатель упомянутого ранее фонда Карен Даллакян, деятельность обычных цирков и зоопарков контролируют правительственные структуры, в то время как шапито действуют свободно и часто в нарушение законодательства. Бывает, что они даже не ставят ограждения или устанавливают хлипкие заборы, не способные сдержать хищников, что порой из-за чего порой происходят нападения диких зверей на взрослых и детей.
Закрывать такие опасные и для людей, и для животных места можно абсолютно легально. Успеха правозащитники достигли в Коркино, где после многочисленных жалоб шапито запретили гастролировать. Однако передвижных цирков ещё очень много, и действуют они во многих городах и регионах.
Чтобы разобраться с проблемой, зоозащитники предложили их запретить на законодательном уровне в Челябинской области. По словам Карена Даллакяна идею поддержали региональный Минкульт и уральский Россельхознадзор. Отреагировала на запрос и администрация, согласившаяся рассмотреть возможность изменения законов для запрета деятельности шапито.