Цирки-шапито могут запретить в Челябинской области

По словам зоозащитников из Фонда «Спаси меня», это очень важная инициатива. В этих «шапито» звери часто содержатся в плохих условиях, например, в шатрах, установленных на асфальте, который не подходит для живых созданий. Летом он нагревается, превращая вольеры в печи. Зимой же в таких местах очень холодно, что особенно негативно влияет на животных из тёплых стран (львов, слонов, леопардов, например).