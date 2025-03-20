Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Цирки-шапито могут запретить в Челябинской области

Возможный запрет передвижных цирков с дикими животными обсудили на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

Источник: AmurMedia

По словам зоозащитников из Фонда «Спаси меня», это очень важная инициатива. В этих «шапито» звери часто содержатся в плохих условиях, например, в шатрах, установленных на асфальте, который не подходит для живых созданий. Летом он нагревается, превращая вольеры в печи. Зимой же в таких местах очень холодно, что особенно негативно влияет на животных из тёплых стран (львов, слонов, леопардов, например).

Как отмечает основатель упомянутого ранее фонда Карен Даллакян, деятельность обычных цирков и зоопарков контролируют правительственные структуры, в то время как шапито действуют свободно и часто в нарушение законодательства. Бывает, что они даже не ставят ограждения или устанавливают хлипкие заборы, не способные сдержать хищников, что порой из-за чего порой происходят нападения диких зверей на взрослых и детей.

Закрывать такие опасные и для людей, и для животных места можно абсолютно легально. Успеха правозащитники достигли в Коркино, где после многочисленных жалоб шапито запретили гастролировать. Однако передвижных цирков ещё очень много, и действуют они во многих городах и регионах.

Чтобы разобраться с проблемой, зоозащитники предложили их запретить на законодательном уровне в Челябинской области. По словам Карена Даллакяна идею поддержали региональный Минкульт и уральский Россельхознадзор. Отреагировала на запрос и администрация, согласившаяся рассмотреть возможность изменения законов для запрета деятельности шапито.