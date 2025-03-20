В калининградском онкоцентре сломался аппарат лучевой терапии

В телеграм-чате один из жителей написал, что в настоящее время в онкоцентре его родственница проходит лечение тяжелого онкологического заболевания, которое ей было диагностировано в декабре. «После проведения оперативного лечения она была направлена в онкоцентр для проведения лучевой и химиотерапии. В настоящее время проведена только половина курса, однако, сломался аппарат для проведения лучевой терапии, поэтому она уже два дня не получает надлежащего лечения. Тип опухоли очень агрессивный, поэтому любое прерывание лечения недопустимо», — написал житель региона.