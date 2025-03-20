Дальневосточный центр торакальной хирургии может появиться в Хабаровске

Главный торакальный хирург России предложил создать уникальное медицинское учреждение на базе краевой больницы. Проект позволит жителям Дальнего Востока получать высококвалифицированную помощь. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По мнению Петра Яблонского, Хабаровский край и Краевая больница имени профессора Сергеева идеально подходят для реализации этого проекта. Центр планируется создать на базе существующих отделений больницы — торакальной хирургии и пульмонологии.
«У нас есть все необходимое — персонал, оборудование и смежные специалисты. Мы готовы развивать хирургию пищевода и другие направления, чтобы жители региона получали помощь без необходимости выезда в другие города», — сказал главный врач Краевой клинической больницы имени Сергеева Андрей Субботин.