Дальневосточный центр торакальной хирургии может появиться в Хабаровске

«У нас есть все необходимое — персонал, оборудование и смежные специалисты. Мы готовы развивать хирургию пищевода и другие направления, чтобы жители региона получали помощь без необходимости выезда в другие города», — сказал главный врач Краевой клинической больницы имени Сергеева Андрей Субботин.