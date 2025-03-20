Открыт ранее неизвестный тип оптических сингулярностей

«Раньше ученые думали, что объединить связанные состояния в континууме невозможно, потому что для этого нужно было выполнить одновременно два противоречащих условия. Первое — чтобы система не теряла энергию, а второе — чтобы потери все же оставались. Мы учли, что энергия может не только излучаться во внешнее пространство, но и поглощаться самим материалом. Это простое допущение полностью переворачивает картину и позволяет объединить два связанных состояния в континууме в одну исключительную точку», — пояснил Богданов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.