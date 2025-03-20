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Ростовскую область исключили из эксперимента по сокращению экзаменов

Четыре обязательных экзамена вместо двух оставили для девятиклассников Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Ростовскую область исключили из эксперимента по сокращению экзаменов для девятиклассников. Регион больше не упоминается в законопроекте, который прошел три чтения в Государственной Думе.

Пробный вариант сдачи и приема экзаменов до 31 декабря 2025 года решили применить только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.

Напомним, речь идет об итоговых испытаниях при приеме на обучение по программам среднего общего или среднего профессионального образования. Выпускникам собираются разрешить сдавать два обязательных предмета, а не четыре. Аттестат намерены выдавать тем, кто успешно сдаст русский язык и математику. При этом два других экзамена можно выбрать самостоятельно.