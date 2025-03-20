Ростовскую область исключили из эксперимента по сокращению экзаменов

Напомним, речь идет об итоговых испытаниях при приеме на обучение по программам среднего общего или среднего профессионального образования. Выпускникам собираются разрешить сдавать два обязательных предмета, а не четыре. Аттестат намерены выдавать тем, кто успешно сдаст русский язык и математику. При этом два других экзамена можно выбрать самостоятельно.