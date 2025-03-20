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Будут и камеры: в Калининграде весной начнут делать выделенные полосы для общественного транспорта

Названы две улицы в центре города.

В Калининграде после завершения ремонта дорог начнут обустраивать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом журналистам сообщил глава комитета по развитию дорожно-транспортного комплекса администрации Антон Романов.

«Выделенки» для автобусов, троллейбусов и такси появятся Ленинском проспекте на отрезке от Южного вокзала до пересечения с Театральной, а также на Черняховского.

По словам Романова, обсуждается и местоположение этих полос на эстакаде: варианта два. Первый — посреди моста. Во втором случае задействуют крайние правые части дорог, а автомобилистам разрешат двигаться по трамвайным путям, которые сейчас практически не используются.

Недавно на Ленпроспекте как раз упразднили одну из «выделенок», которая вела от Портовой в сторону Южного вокзала.