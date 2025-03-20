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В Братске за два месяца устранили 26 повреждений на сетях водоснабжения

Утечки холодной воды появляются из-за того, что сети уже износились.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За прошедшие два месяца в трех районах Братска устранили 26 технологических повреждений на сетях водоснабжения. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, специалисты приступали к ремонту сразу после того, как поступал соответствующий запрос, обычно на работы уходило около суток.

— Были задействованы ремонтно-восстановительные бригады в составе от 7 до 15 рабочих, а также до девяти единиц техники, среди них экскаваторы, водовозки и другое. Если нужно посыпать наледь противогололедным материалом, то используются машины Дорожной службы, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Различные повреждения и утечки холодной воды возникают из-за того, что сети проложены еще в советское время, сейчас уже сильно износились. Отметим, что рабочие заменили участки трубопровода и сделали все необходимое, чтобы впредь аварий было как можно меньше.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете пять жилых домов затопило талыми водами.