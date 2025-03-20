Минский зоопарк сказал, что делать при встрече со змеей и как избежать укуса

Специалист обращает внимание, что все истории из серии «меня укусила змея» начинаются именно с воздействия на рептилию. Однако некоторые встречи могут быть действительно случайными. К примеру, человек не заметил змею и наступил на нее. Солтысова поясняет, то в ситуации с ужом или медянкой последствий будет в разы меньше, чем после укуса гадюки. Он не смертельный, однако довольно болезненный. Вместе с тем никто не отменял индивидуальную чувствительность к яду или аллергические реакции.