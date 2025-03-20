Минский зоопарк сказал, что делать при встрече со змеей и как избежать укуса. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказала младший научный сотрудник Минского зоопарка Татьяна Солтысова.
В сообщении сказано, что в Минске проснулись змеи и устремились на поиски тепла. Риску встречи с рептилией прежде всего подвержены дачники, а также белорусы, которые ездят на природу. В столице змею встретить можно только в лесопарковых зонах.
— Худшее, что может сделать человек при столкновении со змеей — это пытаться контактировать с ней (взять в руки, погладить), — пояснила специалист.
Представитель зоопарка уточнила, что любое взаимодействие для змеи станет триггером, после чего она начнет защищаться. Она добавляет, что в указанной ситуации может укусить даже неядовитая змея. По словам Солтысовой, человеку следует просто аккуратно ее обойти. Она заметила, что змеи первыми никогда не нападают, они избегают встреч с человеком.
Специалист обращает внимание, что все истории из серии «меня укусила змея» начинаются именно с воздействия на рептилию. Однако некоторые встречи могут быть действительно случайными. К примеру, человек не заметил змею и наступил на нее. Солтысова поясняет, то в ситуации с ужом или медянкой последствий будет в разы меньше, чем после укуса гадюки. Он не смертельный, однако довольно болезненный. Вместе с тем никто не отменял индивидуальную чувствительность к яду или аллергические реакции.
— Яд гадюки обладает гемолитическим свойством (разрушает красные кровяные клетки). Грубо говоря, он провоцирует возникновение серьезного внутреннего кровотечения, — подчеркнула представитель зоопарка.
Она заметила, что в результате появляется гематома на всю пораженную конечность. Чаще всего — руки и ноги. Младший научный сотрудник сказала, что при первой помощи не следует накладывать на пораженную область жгут. Рекомендуется использовать шину, обеспечить пострадавшему покой и доставить его в больницу.
— Там уже ему либо дадут сыворотку против яда гадюки, либо как минимум назначат симптоматическое лечение.
Также сказано, что попытки отсосать яд являются не особо эффективной мерой.
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