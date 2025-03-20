В новом Театре кукол в Нижнем Тагиле будет две сцены

В 2027 году в Нижнем Тагиле начнется строительство нового здания Театра кукол. Сейчас завершена работа над проектной документацией объекта, которую скоро направят на экспертизу. Об этом пишет портал Тагил. Лайф.
Проектирование велось почти год с учетом пожеланий творческого коллектива и зрителей.
— Мы делали акцент на удобстве зрителя, а также стремились сделать это пространство уникальным, — рассказывает директор Нижнетагильского кукольного театра Татьяна Ткачева.
Новое здание будет трехэтажным, площадь — 6,5 тысячи квадратных метров, здесь разместят две сцены — на 200 мест в зале и на 49 мест. Стоимость проекта — 3,5 миллиарда рублей.
На занавесе разместят орнамент по мотивам произведений Павла Бажова, фасад и помещение отделают уральскими камнями и коваными изделиями.