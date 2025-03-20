В Казани к 1 сентября построят новую школу на 1 224 места

Ход его строительства проверил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. На месте ему сообщили, что в будущей школе оборудуют два спортивных зала, два бассейна, ресторан на 408 учеников, актовый зал на 552 места и профильные кабинеты. На прилегающей территории, в свою очередь, обустроят футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольную и волейбольную площадки, а также две детские игровые зоны.