В Казани к 1 сентября построят новую школу на 1 224 места

В Казани к 1 сентября в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» построят новую школу на 1 224 места. Образовательное учреждение появится в микрорайоне вдоль улицы Ноксы в Советском районе города.
Ход его строительства проверил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. На месте ему сообщили, что в будущей школе оборудуют два спортивных зала, два бассейна, ресторан на 408 учеников, актовый зал на 552 места и профильные кабинеты. На прилегающей территории, в свою очередь, обустроят футбольное поле с беговыми дорожками, баскетбольную и волейбольную площадки, а также две детские игровые зоны.
В итоге четырехэтажная школа площадью 24,5 тысячи квадратных метров станет третьим образовательным учреждением в этом микрорайоне. В настоящее время она готова на 20%.