С улицы Пролетарской намерены убрать все трамвайные рельсы

«Что касается трамвая на улице Тельмана, то вы сами знаете, почему и как уходил трамвай с улицы Пролетарской и с других улиц, где его сейчас нет, — добавил позднее Романов. — Основной показатель — это пассажиропоток. В связи с ростом уровня автомобилизации его здесь не было. Говорить о том, что восстановление трамвая на улицах Тельмана и Пролетарской — это первоочередная задача, нам не приходится. Жить как-то дальше нам надо, инфраструктуру нам использовать необходимо».