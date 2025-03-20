Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка-гигант родилась в ВКО

В Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области на свет появилась девочка весом 5 килограммов. Это поистине редкое и счастливое событие привлекло внимание местных жителей, передает корреспондент Kazinform.

Источник: управление здравоохранения ВКО

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения ВКО, с начала празднования Наурыза в Тарбагатайской районной больнице родились 9 новорожденных.

— Выписка новорожденных состоялась в торжественной обстановке, малыши были одеты в национальные костюмы. Среди малышей была девочка с весом 5 килограммов, которую родители назвали Бегимай, — говорится в сообщении.

Кроме того, в честь празднования Наурыза в культурном центре города Риддер состоялась торжественная церемония тусаукесер. Церемония прошла с участием аксакалов, которые благословили 22 детей. Также малыши получили праздничные подарки.