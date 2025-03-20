Девочка-гигант родилась в ВКО

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения ВКО, с начала празднования Наурыза в Тарбагатайской районной больнице родились 9 новорожденных.
— Выписка новорожденных состоялась в торжественной обстановке, малыши были одеты в национальные костюмы. Среди малышей была девочка с весом 5 килограммов, которую родители назвали Бегимай, — говорится в сообщении.
Кроме того, в честь празднования Наурыза в культурном центре города Риддер состоялась торжественная церемония тусаукесер. Церемония прошла с участием аксакалов, которые благословили 22 детей. Также малыши получили праздничные подарки.