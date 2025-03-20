Транспортная прокуратура показала, что происходит с сухогрузом, застрявшим во льдах у Невского лесопарка

Судно пока стоит там же, где застряло ночью. После того, как сухогруз оторвался от причала в поселке имени Свердлова, он начал дрейфовать по направлению к Вантовому мосту. Столкновения с опорами переправы не произошло потому, что «Светлый-22» был остановлен льдом Невы.