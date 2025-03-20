Омские таможенники нашли в багаже пассажиров из-за границы холодное оружие

По факту недекларирования ножей и несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товара в отношении авиапассажиров возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафа и конфискацию предметов правонарушения. Товар изъят", — говорится в официальном сообщении.