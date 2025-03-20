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Омские таможенники нашли в багаже пассажиров из-за границы холодное оружие

Кинжальные ножи перевозили без необходимых документов.

Источник: Омская таможня

В пресс-службе Омской таможни в четверг, 20 марта 2025 года, рассказали о запрещенных предметах в багаже пассажиров, прибывших рейсом из Намангана (Узбекистан). Сотрудники таможенного поста омского аэропорта нашли среди вещей два клинковых ножа.

"Проведённая таможенная экспертиза признала оба ножа гражданским клинковым холодным оружием колюще-режущего действия. На перемещение такого товара через границу требуются разрешительные документы.

По факту недекларирования ножей и несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товара в отношении авиапассажиров возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафа и конфискацию предметов правонарушения. Товар изъят", — говорится в официальном сообщении.

В пресс-службе отметили, что холодное оружие находят в багаже ежегодно. Для предотвращения таких случаев пассажирам советуют ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза.