Омские таможенники нашли в багаже пассажиров из-за границы холодное оружие

В пресс-службе Омской таможни в четверг, 20 марта 2025 года, рассказали о запрещенных предметах в багаже пассажиров, прибывших рейсом из Намангана (Узбекистан). Сотрудники таможенного поста омского аэропорта нашли среди вещей два клинковых ножа.
"Проведённая таможенная экспертиза признала оба ножа гражданским клинковым холодным оружием колюще-режущего действия. На перемещение такого товара через границу требуются разрешительные документы.
По факту недекларирования ножей и несоблюдения установленных запретов и ограничений на ввоз товара в отношении авиапассажиров возбуждено 4 дела об административных правонарушениях, предусматривающих уплату штрафа и конфискацию предметов правонарушения. Товар изъят", — говорится в официальном сообщении.
В пресс-службе отметили, что холодное оружие находят в багаже ежегодно. Для предотвращения таких случаев пассажирам советуют ознакомиться с правилами перемещения товаров для личного пользования через границу Евразийского экономического союза.