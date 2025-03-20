ИИ планируют внедрить для оптимизации работы российских спутников

Он пояснил, что сейчас бортовая аппаратура, регистрируя данные, передает их на Землю, где они обрабатываются. Их предобработка на орбите позволит уменьшить объемы передачи, что важно в условиях ограниченной транспортной способности каналов связи. «Мы сделаем спутник, там будут специальные платы и программное обеспечение, это будет протестировано, отлажено и запущено на орбиту», — сказал он, добавив, что реализация проекта займет около 2−3 лет.