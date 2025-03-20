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ИИ планируют внедрить для оптимизации работы российских спутников

Это позволит проводить предварительную обработку данных со спутников прямо на орбите, сообщил проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин.

НОВОСИБИРСК, 20 марта. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) в рамках программы «Приоритет-2030» планирует внедрить технологии ИИ для повышения эффективности работы российских группировок спутников. Это позволит проводить предварительную обработку данных со спутников прямо на орбите, сообщил в пресс-центре ТАСС проректор по научно-исследовательской деятельности Новосибирского государственного университета Дмитрий Чуркин.

«Мы хотим сделать следующий шаг, чтобы данные не сырые передавались, поскольку транспортная способность каналов связи ограничена, а чтобы была предобработка данных с помощью нейросетевых моделей на борту. Там есть ограничения по энергии и по производительности, это мы понимаем теперь, как сделать, чтобы повысить эффективность работы малых космических аппаратов за счет внедрения вот этих технологий», — сказал Чуркин.

Он пояснил, что сейчас бортовая аппаратура, регистрируя данные, передает их на Землю, где они обрабатываются. Их предобработка на орбите позволит уменьшить объемы передачи, что важно в условиях ограниченной транспортной способности каналов связи. «Мы сделаем спутник, там будут специальные платы и программное обеспечение, это будет протестировано, отлажено и запущено на орбиту», — сказал он, добавив, что реализация проекта займет около 2−3 лет.

Ранее вуз начал производство малых космических аппаратов на своей площадке. НГУ стал головным исполнителем проекта системы глобального мониторинга Земли «Грифон» (входит в федеральный проект «Сфера», инициированный Роскосмосом) и будет осуществлять проектирование, сборку и испытания космического аппарата.