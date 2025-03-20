За неделю в Ростовской области увеличилась стоимость бензина

В Ростовской области снова обновилась стоимость горючего. Расценки за период с 11 по 17 марта 2025 года публикует Росстат.
В течение недели бензин в среднем стоил 60,52 рубля, и это было 4,36 рубля больше, чем неделей ранее.
Сравнение по отдельным маркам:
АИ-92: 11 марта — 51,38 рубля, 17 марта — 56,35 рубля;
АИ-95: 11 марта — 57,14 рубля, 17 марта — 62,61 рубля;
АИ-98 и выше: 11 марта — 66,75 рубля, 17 марта — 81,90 рубля;
Дизельное топливо: 11 марта — 60,78 рубля, 17 марта — 66,22 рубля.
Добавим, 17 марта общая цена за бензин по ЮФО составляла 60,84 рубля, за дизель — 67,49 рубля. Стоимость по России на отчетный период — 59,24 и 70,98 рубля соответственно.