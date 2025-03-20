Сколько стоит накрыть праздничный стол к Наурызу

Наурыз — один из самых значимых праздников в Казахстане, символизирующий обновление природы и начало нового года по солнечному календарю. В этот день семьи собираются за праздничным столом, чтобы отметить праздник традиционными блюдами, среди которых наурыз коже, бешбармак, баурсаки, жент и прочие угощения. Мы подсчитали, во сколько в среднем обойдется покупка и приготовление классических блюд.
Стоимость праздничного стола
Главное праздничное блюдо — наурыз коже. Это сытный суп, содержащий семь ингредиентов, символизирующих благополучие. Как правило, он состоит из воды, мяса, круп, молочных продуктов и соли.
Усредненная стоимость продуктов для приготовления наурыз коже с учетом данных БНС АСПИР РК (на февраль 2025 года) следующая:
- конина (с костями) — 3000 тг/кг;
- крупы (рис — 640 тг/кг, перловка — 400 тг/кг, пшено — 500 тг/кг);
- вермишель — 632 тг/кг;
- пастеризованное молоко 2,5% — 420 тг/л;
- кефир 2,5% — 450 тг/л;
- соль — 76 тг/кг.
Таким образом, без учета стоимости воды приготовление наурыз коже на 4−5 человек в домашних условиях обойдется примерно 4000−5000 тенге в зависимости от состава. В прошлом году приготовить наурыз коже можно было чуть дешевле.
Следует отметить, что цены на различные ингредиенты могут отличаться в зависимости от города/региона и конкретного продукта.
Следующее традиционное праздничное блюдо — бешбармак. Он состоит из отварного мяса (обычно конина или говядина, казы, карта, жая) и специальной лапши:
- говядина (с костями) — 2800 тг/кг;
- конина (с костями) — 3000 тг/кг;
- казы — 5 000−5 500 тг/кг;
- жая — 6000 тг/кг;
- карта — 2 000 тг/кг;
- готовая лапша — 300−400 (упаковка 200−250 граммов).
Общая стоимость бешбармака для 4−5 человек составит около 7000−7500 тенге.
Баурсаки и чайный стол — важный элемент праздничного стола, включающий в том числе традиционные сладости (жент, иримшик, балкаймак) и баурсаки.
Средняя стоимость ингредиентов для баурсаков:
- сахар — 393 тг/кг;
- мука высшего сорта- 420 тг/кг;
- молоко — 420 тг/литр;
- подсолнечное масло — 783 тг/литр;
- соль — 76 тг/кг;
- сухие дрожжи — 6720 тг/кг.
Примерная стоимость одного килограмма баурсаков по этому рецепту составит около 950 тенге. Цены на сладости могут также варьироваться довольно существенно в зависимости от региона и места покупки.
Многие кондитерские предлагают купить подарочные наборы, состоящие из традиционных сладостей. К примеру, стоимость коробки жента в шоколаде обойдется в среднем в 2500—5000 тенге, стоимость упаковки классического лакомства обойдется примерно в 1000—1200 тенге.
Иримшик, балкаймак-ботакан, или так называемый десерт рафаэлло в виде шариков, обойдется в среднем в 1500—2000 тенге за коробку 200−300 граммов.
Добавим, что традиционные напитки на Наурыз — это кумыс и шубат. Их стоимость в среднем начинается от 1500 тенге за литр. Следовательно, общая стоимость праздничного дастархана к Наурызу для компании из 4−5 человек составит порядка 20 тыс. тенге без учета других блюд.
Еще раз подчеркнем, что стоимость праздничного стола к Наурызу зависит от региона и состава блюд. В среднем полноценное застолье на большую компанию обойдется в 45 000−50 000 тенге.
Цены в кафе и ресторанах
Несмотря на то, что празднование Наурыза обычно проходит в кругу семьи, некоторые казахстанцы предпочитают отмечать главный весенний праздник в ресторанах и кафе.
В различных городах Казахстана рестораны предлагают разнообразные программы и меню для празднования Наурыза. Цены варьируются в зависимости от уровня заведения, предлагаемого меню и развлекательной программы.
Традиционные блюда, такие как наурыз коже и бешбармак, которые занимают центральное место на праздничном столе, стоят в заведениях: наурыз коже около 3000 тенге, бешбармак обойдется в 4000—5000 тенге.
Средние цены на различные блюда находятся в диапазоне от 2500 до 5000 тенге на человека. Обратим внимание, что с 21 по 23 марта многие рестораны организуют также праздничные мероприятия и специальную программу для гостей. При планировании празднования рекомендуется заранее уточнять меню и стоимость в выбранном ресторане, чтобы обеспечить себе и своим близким приятное времяпрепровождение.