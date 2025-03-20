Сколько стоит накрыть праздничный стол к Наурызу

Наурыз — один из самых значимых праздников в Казахстане, символизирующий обновление природы и начало нового года по солнечному календарю. В этот день семьи собираются за праздничным столом, чтобы отметить праздник традиционными блюдами, среди которых наурыз коже, бешбармак, баурсаки, жент и прочие угощения. Мы подсчитали, во сколько в среднем обойдется покупка и приготовление классических блюд.