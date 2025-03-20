Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта, когда день уравнивается с ночью

В Беларуси и по всему миру день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью, выпал в 2025 году на 20 марта. Указанная дата год от года меняется, но всегда выпадает в промежутке между 19 и 21 числом. Считается, что в озвученный период солнце пересечет экватор, перейдет из южного полушария в северное. Со дня равноденствия начинает увеличиваться световой день.
День весеннего равноденствия, что нельзя делать.
В указанный день не стоит негативно мыслить. Специалисты допускают, что плохие мысли могут реализоваться. Под запретом конфликты, выяснение отношений, ссоры. Это может привести к разрыву отношений. На 20 марта на стоит планировать важные переговоры, крупные проекты. Кроме того, предки считали, что беспорядок в доме может обернуться финансовыми потерями.
День весеннего равноденствия, что можно делать.
Считается, что день весеннего равноденствия обладает огромной силой. Так, в указанный день рекомендуется обязательно загадать желание. Считается, что оно обязательно исполнится. Влюбленным следует признаться друг другу в чувствах. А еще день весеннего равноденствия подходит для гаданий.
День весеннего равноденствия, приметы.
Согласно приметам, о жарком лете говорит южный ветер 20 марта. В том случае, если дикие утки чистят перья, то ждали ухудшения погоду. На скорое похолодание указывает крик совы.
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