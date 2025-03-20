Что можно и нельзя делать в день весеннего равноденствия 20 марта, когда день уравнивается с ночью

В Беларуси и по всему миру день весеннего равноденствия, когда день уравнивается с ночью, выпал в 2025 году на 20 марта. Указанная дата год от года меняется, но всегда выпадает в промежутке между 19 и 21 числом. Считается, что в озвученный период солнце пересечет экватор, перейдет из южного полушария в северное. Со дня равноденствия начинает увеличиваться световой день.