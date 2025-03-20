Стала известна дата последнего звонка для школьников в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
Так, последний звонок для выпускников 11 классов состоится 28 июня, а для 9 классов — 26 или 27 июня.
Напомним, учителей начальных классов не хватает в Крыму. Последние пять лет в регионе ежегодно первоклассниками становятся 23−24 тысяч детей. По этой причине в Крыму начался дефицит учителей начальных классов.
Ранее мы писали, в Крыму отремонтируют 77 школ в 2025 году. Специалисты проведут точечный ремонт в 61 здании. На эти цели выделили около миллиарда рублей. В остальных 16 школах сделают капитальный ремонт. На каждую школу выделили около 100 миллионов рублей. В эту сумму входит закупка мебели и необходимого оборудования.