Стала известна дата последнего звонка для школьников в Крыму

Ранее мы писали, в Крыму отремонтируют 77 школ в 2025 году. Специалисты проведут точечный ремонт в 61 здании. На эти цели выделили около миллиарда рублей. В остальных 16 школах сделают капитальный ремонт. На каждую школу выделили около 100 миллионов рублей. В эту сумму входит закупка мебели и необходимого оборудования.