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Стала известна дата последнего звонка для школьников в Крыму

Появилась дата проведения последних звонков для выпускников 9 и 11 классов.

Стала известна дата последнего звонка для школьников в Крыму. Об этом РИА Новости Крым сообщила замминистра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.

Так, последний звонок для выпускников 11 классов состоится 28 июня, а для 9 классов — 26 или 27 июня.

Напомним, учителей начальных классов не хватает в Крыму. Последние пять лет в регионе ежегодно первоклассниками становятся 23−24 тысяч детей. По этой причине в Крыму начался дефицит учителей начальных классов.

Ранее мы писали, в Крыму отремонтируют 77 школ в 2025 году. Специалисты проведут точечный ремонт в 61 здании. На эти цели выделили около миллиарда рублей. В остальных 16 школах сделают капитальный ремонт. На каждую школу выделили около 100 миллионов рублей. В эту сумму входит закупка мебели и необходимого оборудования.