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Рост уровня воды отмечается на реках Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост уровня воды отмечается на реках Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Полностью очистились от ледяных образований приток Западной Двины река Дрыса у деревни Дерновичи, приток Днепра канал Ивня-Бонда у деревни Будка, озера Дривяты и Червоное. Забереги сохраняются на притоке Западного Буга реке Нарев у деревни Немержа, а на озере Нарочь ледяные поля прижимает к берегу.

«На Днепре, Березине и Соже наблюдается рост уровней воды с суточной интенсивностью 1−8 см, на Западной Двине, Немане, Вилии и Припяти отмечаются колебания уровней воды с интенсивностью до 23 см за сутки», — рассказали в Белгидромете.

В ближайшие дни на отдельных участках рек гидрологи прогнозируют рост уровней воды. Очистится от ледяных образований приток Западного Буга река Нарев у деревни Немержа.