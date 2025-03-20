Рост уровня воды отмечается на реках Беларуси

Полностью очистились от ледяных образований приток Западной Двины река Дрыса у деревни Дерновичи, приток Днепра канал Ивня-Бонда у деревни Будка, озера Дривяты и Червоное. Забереги сохраняются на притоке Западного Буга реке Нарев у деревни Немержа, а на озере Нарочь ледяные поля прижимает к берегу.