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В Тайшете ввели режим повышенной готовности из-за подтопления домов

Специалисты оценивают причиненный ущерб.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшете 20 марта 2025 ввели режим повышенной готовности. Связано это с тем, что накануне вечером талыми водами подтопило пять частных домов. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, сейчас специалисты оценивают причиненный ущерб, а также откачивают воду из подвалов, просушивают помещения.

— Ночью на улице Железнодорожной выставят дежурный экипаж полиции для охраны имущества временно покинутых домов. Также продолжится мониторинг уровня воды, ситуация находится на контроле местных властей, — прокомментировали в администрации.

Важно! Региональная прокуратура контролирует, чтобы все права пострадавших от подтопления были соблюдены.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний парень скончался в Иркутском районе из-за отравления газом. Сейчас следователи завели уголовное дело, разбираются в обстоятельствах произошедшего.