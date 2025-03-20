В Тайшете ввели режим повышенной готовности из-за подтопления домов

В Тайшете 20 марта 2025 ввели режим повышенной готовности. Связано это с тем, что накануне вечером талыми водами подтопило пять частных домов. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, сейчас специалисты оценивают причиненный ущерб, а также откачивают воду из подвалов, просушивают помещения.
— Ночью на улице Железнодорожной выставят дежурный экипаж полиции для охраны имущества временно покинутых домов. Также продолжится мониторинг уровня воды, ситуация находится на контроле местных властей, — прокомментировали в администрации.
Важно! Региональная прокуратура контролирует, чтобы все права пострадавших от подтопления были соблюдены.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 15-летний парень скончался в Иркутском районе из-за отравления газом. Сейчас следователи завели уголовное дело, разбираются в обстоятельствах произошедшего.