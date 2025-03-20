В Тайшете ввели режим повышенной готовности из-за подтопления домов

В Тайшете 20 марта 2025 ввели режим повышенной готовности. Связано это с тем, что накануне вечером талыми водами подтопило пять частных домов. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, сейчас специалисты оценивают причиненный ущерб, а также откачивают воду из подвалов, просушивают помещения.