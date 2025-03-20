Питейным заведениям Петербурга запретят разливать по ночам

Владельцы баров и прочих питейных заведений обеспокоились вероятным кризисом и закрытием мест. Однако в Законодательном Собрании отметили, что риск исчезновения затронет только так называемые «наливайки». Также переживать не имеет смысла рестораторам. Под ограничения не попадают заведения, которые имеют отдельный вход со стороны фасада, зал обслуживания, отдельные туалеты для персонала и посетителей, места для приготовления блюд и минимум пятерых сотрудников в штате.