Питейным заведениям Петербурга запретят разливать по ночам

Инициаторы хотят внести изменения в городской закон об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Петербурге. Предполагается, что ограничения затронут места общепита, расположенные на первых этажах многоквартирных домов и (или) на прилегающих к ним территориях: там запретят разливать напитки (в том числе пиво в тару) с 22:00 до 11:00. Исключение — новогодняя ночь.
Владельцы баров и прочих питейных заведений обеспокоились вероятным кризисом и закрытием мест. Однако в Законодательном Собрании отметили, что риск исчезновения затронет только так называемые «наливайки». Также переживать не имеет смысла рестораторам. Под ограничения не попадают заведения, которые имеют отдельный вход со стороны фасада, зал обслуживания, отдельные туалеты для персонала и посетителей, места для приготовления блюд и минимум пятерых сотрудников в штате.
Документ по «наливайкам» обсудят 24 марта. Его законопроект утвердят, то ограничения вступят в силу уже в этом году: для заведений Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов с 1 декабря, для остальных — с 1 сентября.