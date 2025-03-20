ГАИ: оказание услуг в отделении на ул. Борзова временно приостановлено

«19 марта 2025 года с 9:05 в связи с проведением капитального ремонта оборудования ТП −136 прекращена подача электроэнергии, из-за чего в работе информационной системы Госавтоинспекции временно приостановлено оказание гражданам государственных услуг», — говорится в сообщении.