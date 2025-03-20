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Огромная несанкционированная свалка ликвидирована в Иркутской области

Сделать это удалось после вмешательства прокуратуры.

Источник: Аргументы и факты

В Иркутской области ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщили в прокуратуре.

На территории муниципального образования «Ныгда» в Аларском районе располагалась свалка отходов. Ее объем превышал 1 тысячу кубометров. Ликвидация свалки в планах местной администрации не значилась.

Прокуратура через суд обязала органы местного самоуправления организовать работы по ликвидации свалки. На данный момент свалка убрана.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске за год убрали более 2,5 тысяч стихийных свалок.