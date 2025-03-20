Огромная несанкционированная свалка ликвидирована в Иркутской области

В Иркутской области ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщили в прокуратуре.
На территории муниципального образования «Ныгда» в Аларском районе располагалась свалка отходов. Ее объем превышал 1 тысячу кубометров. Ликвидация свалки в планах местной администрации не значилась.
Прокуратура через суд обязала органы местного самоуправления организовать работы по ликвидации свалки. На данный момент свалка убрана.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске за год убрали более 2,5 тысяч стихийных свалок.