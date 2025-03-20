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В Челябинской области стали дольше жить и чаще жениться

Челябинскстат опубликовал статистику за январь 2025 года.

Источник: Freepik

В Челябинской области увеличилось число вступивших в брак, упало количество разводов и снизилась естественная убыль населения. Такие данные приводит Челябинскстат, сравнивая январь 2025 и тот же месяц 2024 годов.

Так, в январе 2024 года умерло 4605 человек, а за аналогичный период 2025 года — 4345. Число зарегистрированных браков увеличилось с 993 до 1309. А статистика разводов радует: расторгли брак в январе 2025-го 1047, а в прошлогоднем — 1420 человек.

Увеличилось и количество новорожденных в регионе. В начале прошлого года появилось на свет 2476 малышей, а январь 2025-го принес 2531 нового южноуральца.