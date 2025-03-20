В Челябинской области стали дольше жить и чаще жениться

Так, в январе 2024 года умерло 4605 человек, а за аналогичный период 2025 года — 4345. Число зарегистрированных браков увеличилось с 993 до 1309. А статистика разводов радует: расторгли брак в январе 2025-го 1047, а в прошлогоднем — 1420 человек.