«Аэрофлот» разрешит бесплатно провозить питомцев из приютов

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо подать заявку с 19 марта по 21 апреля в «Нику». Количество животных, которых может перевезти один пассажир, не ограничено. Однако на каждого питомца потребуются отдельная заявка и подтверждение возможности перевозки.