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«Аэрофлот» разрешит бесплатно провозить питомцев из приютов

Акция продлится месяц.

Анна Морозова
Автор Новости Mail
Кошка лежит на подоконнике
Источник: Unsplash

Авиакомпания «Аэрофлот» с 24 марта по 25 апреля предоставит возможность пассажирам провозить животных из приютов бесплатно. Об этом сообщили на официальном сайте компании.

Акция проводится в сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника». Перевозка кошки или собаки из приюта разрешена в багажном отсеке или под сиденьем впереди стоящего кресла из любого города России, куда летают самолеты «Аэрофлота».

Участвовать в акции могут любые пассажиры, оформившие право владения животным и запланировавшие с ним перелет из города, где расположен приют, в город своего проживания. Перевоз кошки или собаки осуществляется при соблюдении стандартных правил предоставления услуги.

Чтобы поучаствовать в акции, необходимо подать заявку с 19 марта по 21 апреля в «Нику». Количество животных, которых может перевезти один пассажир, не ограничено. Однако на каждого питомца потребуются отдельная заявка и подтверждение возможности перевозки.

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