«Аэрофлот» разрешит бесплатно провозить питомцев из приютов

Акция проводится в сотрудничестве с Благотворительным фондом помощи бездомным животным «Ника». Перевозка кошки или собаки из приюта разрешена в багажном отсеке или под сиденьем впереди стоящего кресла из любого города России, куда летают самолеты «Аэрофлота».
Участвовать в акции могут любые пассажиры, оформившие право владения животным и запланировавшие с ним перелет из города, где расположен приют, в город своего проживания. Перевоз кошки или собаки осуществляется при соблюдении стандартных правил предоставления услуги.
Чтобы поучаствовать в акции, необходимо подать заявку с 19 марта по 21 апреля в «Нику». Количество животных, которых может перевезти один пассажир, не ограничено. Однако на каждого питомца потребуются отдельная заявка и подтверждение возможности перевозки.