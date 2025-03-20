Студенты Омского ГАУ стали участниками фестиваля «Крымская весна»

Для участников фестиваля была подготовлена насыщенная программа: концерт с участием групп «HEETS» и «СТЕРЕО», розыгрыши подарков, интерактивные игры (морской бой, крестики-нолики, квизы), организованные омскими волонтерами и «Движением Первых», выставка советского и современного оружия с возможностью сборки автомата и осмотра бронетранспортера. Гости фестиваля также смогли насладиться горячей кашей и крымским чаем.