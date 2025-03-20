Студенты Омского ГАУ стали участниками фестиваля «Крымская весна»

Студенты Омского ГАУ приняли участие в фестивале «Крымская весна», посвященном 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. В честь 100-летия «Артека» студенческие отряды воссоздали атмосферу знаменитого детского лагеря, исполняя песни у импровизированного костра. Фестиваль получился очень теплым и душевным, говорят студенты.
Со сцены прозвучали приветственные слова от заместителя председателя правительства Омской области Ивана Колесника, участника СВО Александра Донских и руководителя волонтерского движения «Покров для ZOV» Вероники Бондаренко. Почетные гости также вручили школьникам первые в их жизни паспорта граждан РФ.
Для участников фестиваля была подготовлена насыщенная программа: концерт с участием групп «HEETS» и «СТЕРЕО», розыгрыши подарков, интерактивные игры (морской бой, крестики-нолики, квизы), организованные омскими волонтерами и «Движением Первых», выставка советского и современного оружия с возможностью сборки автомата и осмотра бронетранспортера. Гости фестиваля также смогли насладиться горячей кашей и крымским чаем.
Фестиваль «Крымская весна» запомнился омичам как яркое, душевное и семейное мероприятие.