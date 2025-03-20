В Омске будущие полицейские спасли сову от сорок и ворон

УМВД России по Омской области сообщает, что курсанты омской академии МВД разобрались в обстоятельствах происшествия, в результате которого пострадала сова.
Предварительно установили, что миниатюрная сова стала жертвой буллинга со стороны сорок и ворон, в результате чего в светлое время суток оказалась дезориентированной и напуганной. Именно такой её обнаружили на крыльце академии.
С птицей всё было в порядке. Она находилась в безопасности, чувствовала себя хорошо, проявляла активность, любознательность и умеренную, присущую своему виду агрессию. С наступлением сумерек маленькую хищницу выпустили в естественную среду обитания.