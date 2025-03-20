Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси

Как рассказали в Транспортной инспекции, выяснились факты приема и передачи заказов при использовании электронной информационной системы Maxim, сведения о которой не были включены в государственный информационный ресурс. Помимо того, отмечают в инспекции, массово заказы передавались автоперевозчикам, по которым данных по транспортным средствам и водителям также не было в реестре (в том числе тем, кто не имел государственной регистрации).