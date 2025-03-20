Транспортная инспекция Беларуси объяснила исключение из реестра автоперевозок крупного диспетчера такси

В Беларуси из реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении исключен крупный диспетчер. Причины назвали в Транспортной инспекции, пишет БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что популярный сервис заказа такси исключен из реестра автоперевозок в Беларуси.
Как рассказали в Транспортной инспекции, выяснились факты приема и передачи заказов при использовании электронной информационной системы Maxim, сведения о которой не были включены в государственный информационный ресурс. Помимо того, отмечают в инспекции, массово заказы передавались автоперевозчикам, по которым данных по транспортным средствам и водителям также не было в реестре (в том числе тем, кто не имел государственной регистрации).
По данный фактам в экономическом суде Гомельской области рассмотрели административное дело за осуществление предпринимательской деятельности, так как подобная деятельность незаконна и запрещена. В итоге диспетчер привлечен к административной ответственности.
— После этого Транспортной инспекцией исключены из реестра сведения о диспетчере, принято решение об ограничении доступа к электронной информационной системе Maxim, — прокомментировал заместитель начальника Транспортной инспекции Министерства транспорта и коммуникаций Дмитрий Куликовский.
Владелец системы получил копию решения об ограничении доступа.
В Транспортной инспекции также напомнили, что согласно указу об автомобильных перевозках пассажиров (подпункты 2.15 и 2.16 пункта 2 указа) в Беларуси запрещено распространение информации о приеме и передаче заказов на автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, выполнение автомобильных перевозок пассажиров с использованием информационных систем и ресурсов, сведения о которых отсутствуют в реестре.
Тем временем белорусские водители массово поехали, узнав, что все камеры будут фиксировать отсутствие ТО — что известно про ситуацию с очередями на станциях техосмотра.