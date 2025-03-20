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Общегородской субботник пройдет в Воронеже 12 апреля

Однако уборка городских улиц и зеленых зон после зимы уже началась.

Градоначальник попросил воронежцев также навести порядок на общественных территориях.

В своем телеграмм-канал Сергей Петрин накануне, 19 марта, отметил, что городские коммунальщики убрали видимый мусор на дорогах, тротуарах и в прилотковых зонах. Ход работ контролируют в городской администрации, чиновники уже выявили недочеты, которые должны исправить в ближайшее время.

Очистку города будут продолжать и впредь, для коммунальных служб даже подобрали день недели, когда акцент будет сделан именно на уборке — для подобных работ отвели среду. Ну, а 12 апреля пройдет уже общегородской субботник, присоединиться к которому традиционно приглашают всех воронежцев. Градоначальник призвал жителей активно рассказывать об очищении территории в соцсетях, выкладывая видео и фото.