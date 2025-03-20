Общегородской субботник пройдет в Воронеже 12 апреля

Очистку города будут продолжать и впредь, для коммунальных служб даже подобрали день недели, когда акцент будет сделан именно на уборке — для подобных работ отвели среду. Ну, а 12 апреля пройдет уже общегородской субботник, присоединиться к которому традиционно приглашают всех воронежцев. Градоначальник призвал жителей активно рассказывать об очищении территории в соцсетях, выкладывая видео и фото.