В Знаменском районе Омской области закрыли две ледовые переправы

Это решение было принято администрацией Знаменского района по мере наступления весны. Ледовые переправы, которые будут закрыты, соединяют населённые пункты Знаменское и Качуково, а также Тузаклы и Усть-Шиш.
На этих переправах уже начались работы по демонтажу старых знаков и установке новых, которые запрещают движение транспорта. Кроме того, для безопасности водителей устанавливаются шлагбаумы и заграждения, что должно предотвратить доступ автомобилей к опасным участкам.
Администрация напоминает, что весенний лёд является крайне ненадёжным, и призывает автомобилистов не рисковать своей безопасностью и безопасностью пассажиров. Важно помнить, что даже опыт вождения не гарантирует безопасность на таком льду.