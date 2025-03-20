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В Знаменском районе Омской области закрыли две ледовые переправы

Сегодня, 20 марта, в Омской области закрываются две ледовые переправы через реку Иртыш.

Источник: Администрация Знаменского района

Это решение было принято администрацией Знаменского района по мере наступления весны. Ледовые переправы, которые будут закрыты, соединяют населённые пункты Знаменское и Качуково, а также Тузаклы и Усть-Шиш.

На этих переправах уже начались работы по демонтажу старых знаков и установке новых, которые запрещают движение транспорта. Кроме того, для безопасности водителей устанавливаются шлагбаумы и заграждения, что должно предотвратить доступ автомобилей к опасным участкам.

Администрация напоминает, что весенний лёд является крайне ненадёжным, и призывает автомобилистов не рисковать своей безопасностью и безопасностью пассажиров. Важно помнить, что даже опыт вождения не гарантирует безопасность на таком льду.