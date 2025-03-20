Новосибирские студенты создают робота-пожарного

Разработка включает два основных элемента: прицеп и головную часть на гусеничном ходу. Система использует «пожарные бомбочки», которые подаются из прицепа в пушку через конвейер. Робот способен обнаруживать и тушить очаги возгорания на расстоянии до 30 метров и двигаться со скоростью до 15 км/ч.