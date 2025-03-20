Новосибирские ученые нашли способ, как бороться с раком мозга

Средство, которое разработали новосибирские ученые, предназначено для помощи пациентам с глиобластомой — агрессивной опухолью мозга.
Как рассказали эксперты, данное соединение, которое им получилось выявить, может помочь в снижении жизнеспособности раковых клеток, не причиняя вреда здоровым.
«Настоящим изобретением для воздействия на глиому предлагается водная композиция, содержащая четырехводный лимоннокислый литий (лития цитрат)», — рассказывают эксперты.
Исследователи также рассказали, что мультиформная глиобластома — это одна из самых агрессивных форм первичных опухолей головного мозга. Она относится к группе глиом и развивается из клеток глии, которые поддерживают и защищают нейроны.