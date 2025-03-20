Уникальный Ил-76 с надписью ANTARCTICA приземлился в Толмачёво

Интерес к этому уникальному борту также привлёк внимание местного споттера Николая Енина, который зафиксировал приземление самолёта и поделился фотографиями с подписчиками в социальной сети. По его словам, на хвосте самолёта можно увидеть контур Антарктиды, что делает этот борт ещё более узнаваемым. В последний раз самолёт совершал рейс в Антарктиду 25 февраля, когда он доставил экспедицию на станцию Лазаревскую.