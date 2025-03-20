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Уникальный Ил-76 с надписью ANTARCTICA приземлился в Толмачёво

Самолёт обслуживает Российскую антарктическую экспедицию и международные научные миссии.

Источник: Николай Енин

19 марта в новосибирском аэропорту Толмачёво приземлился редкий транспортный самолёт Ил-76 с надписью ANTARCTICA на борту. Этот борт, известный как RA-76952 ANTARCTICA, регулярно выполняет рейсы в Антарктиду, обеспечивая транспортировку специалистов, учёных и оборудования для Российской антарктической экспедиции. Самолёт также обслуживает международные научные миссии, включая учёных из Китая и Индии, сообщает Vn.ru.

Самолёт принадлежит авиакомпании «Волга-Днепр», которая специализируется на перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов. Эта компания обслуживает различные государственные и коммерческие организации, включая предприятия нефтегазовой, энергетической и аэрокосмической отраслей. Ил-76, который недавно приземлился в Новосибирске, забирал работников Российской антарктической экспедиции, а также транспортировал научное оборудование и материалы для исследований, собранные в Антарктиде.

Интерес к этому уникальному борту также привлёк внимание местного споттера Николая Енина, который зафиксировал приземление самолёта и поделился фотографиями с подписчиками в социальной сети. По его словам, на хвосте самолёта можно увидеть контур Антарктиды, что делает этот борт ещё более узнаваемым. В последний раз самолёт совершал рейс в Антарктиду 25 февраля, когда он доставил экспедицию на станцию Лазаревскую.

Сейчас уникальный Ил-76 находится в Новосибирске, а дальнейшие рейсы, как ожидается, продолжат поддерживать работу международных и российских научных экспедиций в Антарктиде.