Запрет на электросамокаты введут на 19 участках Нижнего Новгорода

«Дорожный знак “3.35” о запрете самокатов до 1 апреля будет установлен во всех местах, где запрещено движение СИМ. Что касается мест для парковки самокатов, то такие места в городе будут обозначены специальной разметкой, ее уже начали наносить. Контроль за размещением самокатов с нашей стороны также будет усилен», — рассказал директор дептранса.