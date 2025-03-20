В Новосибирской области стартовала акция «Часовой у Знамени Победы»

Кроме того, школьники примут участие в приуроченных к празднику 9 Мая уроках мужества, экскурсиях в школьные музеи, тематических викторинах и соревнованиях.
В каждом муниципальном районе и городском округе Новосибирской области будет определено три школы-победителя, наиболее активно участвовавшие в мероприятиях акции — в них копии Знамен Победы останутся на вечное хранение.
Цели акции — популяризация государственных реликвий России, формирование уважения к государственным символам у молодежи, воспитание патриотизма, сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, выявление эффективных форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию детей.
Организаторами акции выступили министерства образования и региональной политики Новосибирской области, департамент молодежной политики региона, Новосибирский областной совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, а также региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Старт акции состоялся в школе № 220 города Новосибирска. Открывая ее, министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила, что акция сохраняет и тренирует историческую память. «Это способ не просто изучить материал, но и почувствовать себя на месте тех великих людей, национальных героев, наследниками которых являются наши дети. В Великой Победе сосредоточены смысл и идея российского государства, наших особенностей взаимоотношения с другими странами, наша русская идентичность. Надеюсь, у нас получится воспитать наследников Великой Победы», — подчеркнула она.
В старте мероприятий приняли участие ветераны Вооруженных Сил и боевых действий — они торжественно передали копии Знамен юнармейцам из 18 районов области.