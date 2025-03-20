В Новосибирской области стартовала акция «Часовой у Знамени Победы»

Старт акции состоялся в школе № 220 города Новосибирска. Открывая ее, министр образования Новосибирской области Мария Жафярова отметила, что акция сохраняет и тренирует историческую память. «Это способ не просто изучить материал, но и почувствовать себя на месте тех великих людей, национальных героев, наследниками которых являются наши дети. В Великой Победе сосредоточены смысл и идея российского государства, наших особенностей взаимоотношения с другими странами, наша русская идентичность. Надеюсь, у нас получится воспитать наследников Великой Победы», — подчеркнула она.