Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Судаком перекроют дороги

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар — РИА Новости Крым. В поселке Солнечная Долина под Судаком в пятницу пройдут учения. Как сообщил глава администрации города Кирилл Чебышев, в этой связи на подъездах к населенному пункту ограничат движение.

«21 марта на территории села Солнечная Долина пройдут учения», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что учения будут проходить с 10 до 18 часов. На время их проведения сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села. Чебышев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.

В четверг в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой, сообщали ранее власти города. Они продолжатся до 16 часов.