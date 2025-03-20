Под Судаком перекроют дороги

«21 марта на территории села Солнечная Долина пройдут учения», — сообщил мэр в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что учения будут проходить с 10 до 18 часов. На время их проведения сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села. Чебышев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.
В четверг в Евпатории проходят учения военнослужащих со стрельбой, сообщали ранее власти города. Они продолжатся до 16 часов.