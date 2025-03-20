Под Судаком перекроют дороги

Он уточнил, что учения будут проходить с 10 до 18 часов. На время их проведения сотрудниками дорожно-патрульной службы будет ограничено движение автотранспортных средств на въезде и выезде села. Чебышев обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к работе правоохранительных органов.