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В Иркутской области после ремонта открыли сельский детский сад

В селе Енисей Осинского района отремонтировали детский сад.

Источник: Правительство Иркутской области

В Иркутской области после капремонта открыли сельский детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Детский сад открыли в селе Енисей Осинского района. Его отремонтировали за 65,5 млн рублей. На эти средства обновили системы отопления и вентиляции, установили резервный источник питания, обновили фасад, кровлю, окна, двери. Большое внимание уделено благоустройству территории. Обустроены игровые площадки с игровыми комплексами, малыми архитектурными формами. Сделано озеленение, установлено новое ограждение.

Ранее сообщалось о том, что школы Иркутской области получили новые автобусы.