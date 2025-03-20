В Иркутской области после ремонта открыли сельский детский сад

Детский сад открыли в селе Енисей Осинского района. Его отремонтировали за 65,5 млн рублей. На эти средства обновили системы отопления и вентиляции, установили резервный источник питания, обновили фасад, кровлю, окна, двери. Большое внимание уделено благоустройству территории. Обустроены игровые площадки с игровыми комплексами, малыми архитектурными формами. Сделано озеленение, установлено новое ограждение.