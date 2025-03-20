Новосибирские депутаты помогли приюту для животных справиться с последствиями снегопада

Территория приюта площадью 1750 квадратных метров оказалась завалена снегом, что создало сложную ситуацию для проживания около 200 собак и работы сотрудников.
Несмотря на все усилия волонтёров и работников приюта, ручная уборка не справлялась с масштабами снежных завалов. Животные и люди оказались в трудном положении, требующем срочного решения, пишет издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».
На помощь пришли депутаты Валерий Ильенко и Дмитрий Франчук. Благодаря партийному проекту «Защита животного мира» и поддержке местных активистов, к приюту была направлена спецтехника. За два дня удалось вывезти 37 КамАЗов снега, полностью расчистив территорию. Уже через несколько часов после начала работ жизнь в приюте начала возвращаться в нормальное русло.
Дмитрий Франчук подчеркнул важность поддержки таких учреждений: «Это не просто помощь — это наш долг перед теми, кто делает мир добрее, спасая жизни бездомных животных».
Валерий Ильенко отметил, что проект «Защита животного мира» создан именно для таких случаев. По его словам, эта акция наглядно демонстрирует, как важно объединять усилия ради общего блага.