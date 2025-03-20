Новосибирские депутаты помогли приюту для животных справиться с последствиями снегопада

На помощь пришли депутаты Валерий Ильенко и Дмитрий Франчук. Благодаря партийному проекту «Защита животного мира» и поддержке местных активистов, к приюту была направлена спецтехника. За два дня удалось вывезти 37 КамАЗов снега, полностью расчистив территорию. Уже через несколько часов после начала работ жизнь в приюте начала возвращаться в нормальное русло.