Почти семь миллионов мальков осетровых выпустили в водоемы Ростовской области

За год в естественные водоемы Ростовской области выпустили 6,93 млн молоди осетровых рыб. При этом большая часть (64%) приходилась на русского осетра, также на 291 тысячу экземпляров увеличили популяцию белуги. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
Перед выпуском рыба нагуливала вес в бассейнах и прудах. Показатели производства осетровых и сазана в 2024 году были близки к бионормативным, а условия выращивания оценивались как удовлетворительные и хорошие, отмечают в НИИ рыбного хозяйства.
Добавим, всего в Азово-Донском районе сейчас работают три завода по искусственному разведению рыбы. На этих предприятиях работают с белугой, севрюгой, русским осетром и стерлядью. Также разводят сазана и растительноядных рыб. Вся молодь в итоге выпускается для восстановления и сохранения рыбных запасов и биоразнообразия.