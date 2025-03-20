Почти семь миллионов мальков осетровых выпустили в водоемы Ростовской области

Добавим, всего в Азово-Донском районе сейчас работают три завода по искусственному разведению рыбы. На этих предприятиях работают с белугой, севрюгой, русским осетром и стерлядью. Также разводят сазана и растительноядных рыб. Вся молодь в итоге выпускается для восстановления и сохранения рыбных запасов и биоразнообразия.