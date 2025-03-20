«Каток у Флагштока» закроет сезон в воскресенье, установив рекорд в 1 млн посетителей

Основной праздничный сеанс начнется в 14:00. Его главной героиней станет чемпионка мира, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Она выступит с танцевальным номером, проведет мастер-класс и автограф-сессию на льду. Продлится этот сеанс 2,5 часа.
Всего же в этот день будет пять сеансов катания — с 9:00 по 22:00. На вечерних сеансах можно будет увидеть праздничную программу от шоу-команды льда, составленную из выступлений сезона «Русская классика», в том числе, несколько новых номеров, а также пройдет ледовая дискотека.
Зимний сезон 2024−2025 на «Катке у Флагштока» выдался очень насыщенным. Всего ледовое пространство за это время посетили около миллиона человек — это больше, чем за три предыдущих года работы вместе взятые. Из них более 300 тыс. человек прокатились здесь бесплатно, в составе социальных групп — это воспитанники детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дети с ограниченными возможностями, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, семьи участников СВО, волонтёры благотворительных организаций.
Вероятно, такой популярности способствовало и расширение площадки до 28 тыс. кв. м — в результате в декабре 2024 года «Каток у Флагштока» был официально признан самым большим в мире, что зафиксировано в Книге рекордов России.
После 23 марта каток работать не будет, а на общественном пространстве «Флагшток» начнется подготовка к летнему сезону: в теплое время года здесь будут прогулочные зоны и зоны отдыха у воды, концертная площадка и скейт-парк.
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