«Каток у Флагштока» закроет сезон в воскресенье, установив рекорд в 1 млн посетителей

Зимний сезон 2024−2025 на «Катке у Флагштока» выдался очень насыщенным. Всего ледовое пространство за это время посетили около миллиона человек — это больше, чем за три предыдущих года работы вместе взятые. Из них более 300 тыс. человек прокатились здесь бесплатно, в составе социальных групп — это воспитанники детских домов и школ-интернатов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, дети с ограниченными возможностями, ребята из малообеспеченных и многодетных семей, семьи участников СВО, волонтёры благотворительных организаций.