Убийство Джона Кеннеди: что говорится о гибели президента США в рассекреченных при Трампе документах

После того как лимузин проехал мимо расположенного на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит школьного книгохранилища, в 12:30 раздались выстрелы. Джон Кеннеди схватился за шею и склонился вперед. Затем над его головой появились брызги крови, и мужчина отклонился назад — это был второй выстрел, и в этот раз пуля повредила мозг. Сидевший рядом губернатор получил ранение в спину.