Убийство Джона Кеннеди: что говорится о гибели президента США в рассекреченных при Трампе документах

Чаще всего законная власть в демократических странах переходит от президента к президенту путем голосования по истечению срока. Но после убийства Джона Кеннеди в 1963 году США возглавил Линдон Джонсон. Некоторые заподозрили последнего в подготовке покушения, и спустя годы американская верхушка решила рассекретить документы по резонансному делу.
Кто такой Джон Кеннеди
Главную информацию об американском президенте поместили в таблицу.
|Полное имя
|Джон Фицджеральд Кеннеди
|Дата рождения
|29 мая 1917 года
|Место рождения
|Бруклин, Массачусетс, США
|Партия
|Демократическая
|Должность
|Президент США
|Род занятий
|Политик
Где и когда убили Джона Кеннеди
Джона Кеннеди убили в Техасе 22 ноября 1963 года: в этот день 35-й американский президент посещал город Даллас. Политик погиб на заднем сиденье автомобиля от выстрелов снайпера.
Как было совершено убийство в Далласе
В тот день глава США в ходе предвыборного тура прибыл в далласский аэропорт Лав-Филд. Встречи с Кеннеди ждали тысячи людей, и маршрут движения кортежа заранее опубликовали в прессе.
Президентский кабриолет двигался по одной из центральных улиц города. В салоне находился сам Кеннеди, его жена Жаклин и губернатор Техаса Джон Конналли. Они улыбались и махали толпам, собравшимся поприветствовать главу государства.
После того как лимузин проехал мимо расположенного на углу Хьюстон-стрит и Элм-стрит школьного книгохранилища, в 12:30 раздались выстрелы. Джон Кеннеди схватился за шею и склонился вперед. Затем над его головой появились брызги крови, и мужчина отклонился назад — это был второй выстрел, и в этот раз пуля повредила мозг. Сидевший рядом губернатор получил ранение в спину.
Жаклин Кеннеди бросилась к мужу, а потом к охраннику, шедшему рядом с машиной. Кортеж резко ускорился и покинул улицу. В 13 часов власти официально объявили, что Джон Кеннеди погиб.
Расследование убийства президента США: кто выстрелил в Джона Кеннеди
Криминалисты очень тщательно изучили убийство президента, но результаты расследования все равно не удовлетворили людей. Практически сразу после трагедии появилось множество теорий о том, кто мог стоять за преступлением.
Ли Харви Освальд
Совместное расследование Секретной службы США и ФБР продолжалась 10 месяцев. Согласно докладу комиссии, нападавшим был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, действовавший без сообщников. Мужчина произвел три выстрела из окна шестого этажа школьного книгохранилища, один из которых не попал в цель. На месте преступления нашли три гильзы и винтовку Каркано.
По данным следствия, после стрельбы Освальд оставил оружие за ящиками и покинул здание. Позже его остановил патрульный полицейский Джей Ди Типпит. Освальд убил правоохранителя из револьвера и попытался скрыться, но вскоре его задержали, а через несколько часов мужчине предъявили обвинения.
Ли Харви Освальд полностью отрицал свою причастность к убийствам. Через два дня, когда подозреваемого перевозили по улице, его застрелил Джек Руби. Последний заявил, что хотел таким образом отомстить за гибель президента. По этой причине виновность Освальда так никогда и не была доказана в суде.
Альтернативные версии: мафия, ЦРУ, радикалы
Окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон занялся в 1966 году своим расследованием. Он был уверен, что убийство Кеннеди организовала военизированная группа ультраправых активистов, члены которой были недовольны намерениями Кеннеди вывести американских военных из Вьетнама и договориться с СССР. Прокурор полагал, что участниками убийства были семь человек, а Освальда сделали козлом отпущения и оперативно устранили.
В марте 1967 года Гаррисон даже подал на одного из предполагаемых исполнителей в суд. По злой иронии судьбы это был единственный судебный процесс с участием подозреваемого в убийстве Кеннеди. В итоге присяжные оправдали мужчину.
Были и другие теории. Например, что смерть Кеннеди — дело рук ЦРУ. В 1975 году в Штатах создали комиссию для расследования многочисленных обвинений управления в злоупотреблениях и незаконных операциях. В том числе изучался и вопрос возможной причастности ведомства к убийству президента, но доказательств найти не удалось.
Среди возможных организаторов убийства президента называли мафиозных боссов. Их мотивом могло стать желание отомстить Кеннеди за усилившееся при нем давление на организованную преступность. В пользу этой версии говорила информация о связях Джека Руби с итальянской мафией.
Интересно и то, что перед убийством Кеннеди Ли Харви Освальд несколько лет прожил в СССР. По этой причине некоторые конспирологи сочли его агентом КГБ, которому помогали советские кураторы. Никаких реальных доказательств этому так и не привели.
Причины убийства Джона Кеннеди: мотивация преступника
Комиссия Уоррена пришла к выводу, что Освальд руководствовался понятными только ему мотивами. Так как подозреваемого застрелили через два дня после задержания, получить точную информацию так никому и не удалось. Есть лишь ряд предположений.
1. После армии Освальд так и не смог найти себе достойного места в социуме, поэтому совершенное им убийство — протест против американского общества в целом.
2. Желание оставить след в истории.
3. Помощь Кубе. Накануне убийства Ли Харли связался со штаб-квартирой организации «Справедливая игра за Кубу» в Нью-Йорке, предложив открыть ее отделение в Новом Орлеане. Известно также, что мужчина поддерживал Фиделя Кастро — одного из врагов США.
4. Коммунистические взгляды. Известно, что Освальд некоторое время жил в СССР.
5. Личный мотив. Есть версия, что подобным поступком Освальд хотел доказать жене и окружающим свою значимость.
Рассекреченные документы: что произошло на самом деле
Вокруг убийства Кеннеди ходило столько слухов, что в 1992 году Конгресс США принял специальный акт, согласно которому все документы по делу должны были рассекретить к 2017 году. Но вовремя этого не произошло: президент Дональд Трамп согласился с доводами представителей силовых ведомств, что публикация всех документов может навредить национальной безопасности, и перенес ее на пять лет.
В предвыборной кампании 2024 года Трамп пообещал рассекретить все имеющиеся данные, и в январе следующего года он подписал соответствующий указ. Сотрудники ФБР обнаружили около 2400 ранее утерянных документов, которые теперь станут доступны исследователям.
Подтверждают ли документы официальную версию убийства
Несмотря на появление новых документов, большинство из которых были годами засекречены, шокирующих откровений по делу об убийстве Джона Кеннеди так и не появилось.
В части новых материалов оказалась информация, которую скрывали для соблюдения конфиденциальности личностей присяжных. Еще в документах отражена работа следователей, подробно восстановивших жизнь главного подозреваемого Ли Харви Освальда в месяцы перед убийством.
Дополнительно стало известно, что Освальд никогда не работал на КГБ, так что версия о заказе из СССР не нашла поддержки. В отчете американских агентов в Москве указано, что советские спецслужбы только наблюдали за мужчиной, но не контактировали с ним и не контролировали его.
Согласно распоряжению президента Дональда Трампа от 17 марта 2025 года, последние секретные документы поступили в Национальный Архив США. Там они будут доступны всем желающим.
Влияние убийства Кеннеди на историю США
Страшное событие серьезно повлияло на граждан США. Убийство Кеннеди стало частью истории XX века: оно часто фигурировало в литературе, о нем сняли множество фильмов.
Кроме того, трагедия произошла в эпоху Холодной Войны, когда в мире царила атмосфера всеобщего недоверия и паранойи. Это привело к росту популярности теорий заговора: все больше американцев начинало верить, что власти постоянно что-то скрывают.
Последующие годы только усугубили ситуацию, ведь после смерти Кеннеди случилось еще несколько страшных инцидентов. Например, от рук убийц погибли его брат Роберт и борец за права афроамериканцев Мартин Лютер Кинг. А скандал в Уотергейте показал, что ради власти пойти на правонарушение может даже президент.
Считается, что тогда начался конец золотой эпохи США. С тех пор местным политикам стало гораздо сложнее добиться поддержки населения, и никто так и не приблизился к заданной Кеннеди планке.
Из-за того, что правительство Штатов десятки лет держало данные следствия в секрете, конспирологические теории только множились. Рассекреченные в 2025 году данные помогут пролить свет на некоторые детали трагедии. Однако вряд ли они ответят на все вопросы.
Список источников
1. The Shots from the Texas School Book Depository. Warren Commission Report.
2. Declassification of Records Concerning the Assassinations of President John F. Kennedy, Senator Robert F. Kennedy, and the Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. Официальный сайт Белого дома.