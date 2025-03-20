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Две транспортные остановки переименовали в Нижнем Новгороде

Новые названия актуализируют реалии современного города.

Источник: Нижегородская правда

Две остановки общественного транспорта переименовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили на сайте администрации города со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения коснулись автобусных и троллейбусных остановок «Улица Просвещенская» и «Институт экономики и предпринимательства». Теперь они будут называться «Семейный квартал. Улица Просвещенская» и «Институт экономики ННГУ».

Специалисты департамента отметили, что данные изменения актуализируют названия остановок в соответствие с текущими городскими реалиями. Напомним, что в Нижнем Новгороде планируют установить еще 14 новых «умных остановок».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде оборудуют новые выделенные полосы для общественного транспорта.