Две транспортные остановки переименовали в Нижнем Новгороде

Две остановки общественного транспорта переименовали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили на сайте администрации города со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.
Изменения коснулись автобусных и троллейбусных остановок «Улица Просвещенская» и «Институт экономики и предпринимательства». Теперь они будут называться «Семейный квартал. Улица Просвещенская» и «Институт экономики ННГУ».
Специалисты департамента отметили, что данные изменения актуализируют названия остановок в соответствие с текущими городскими реалиями. Напомним, что в Нижнем Новгороде планируют установить еще 14 новых «умных остановок».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в 2025 году в Нижнем Новгороде оборудуют новые выделенные полосы для общественного транспорта.