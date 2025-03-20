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Суд закрыл цех кулинарии «Оливье» в Бугульме из-за нарушений санитарных норм

Во время проверки в бугульминской кулинарии Оливье на улице Гоголя были обнаружены серьезные нарушения. В шести пробах готовых блюд нашли кишечную палочку.

Источник: ИА Татар-информ

После внеплановой проверки Роспотребнадзор по Татарстану выявил, что в кулинарии отсутствовал контроль за производством, была неправильная организация технологических процессов, кроме того, было нарушение технологии приготовления салата из свежих овощей, в пробе также обнаружена кишечная палочка, а инвентарь не был промаркирован.

На владельца кулинарии составили протоколы об административном нарушении и временно запретили деятельность цеха. Помещение опечатали, а сотрудников отправили на внеочередное обучение по гигиене.

По решению суда работа цеха «Оливье» приостановлена на семь суток.