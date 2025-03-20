Суд закрыл цех кулинарии «Оливье» в Бугульме из-за нарушений санитарных норм

После внеплановой проверки Роспотребнадзор по Татарстану выявил, что в кулинарии отсутствовал контроль за производством, была неправильная организация технологических процессов, кроме того, было нарушение технологии приготовления салата из свежих овощей, в пробе также обнаружена кишечная палочка, а инвентарь не был промаркирован.