Суд закрыл цех кулинарии «Оливье» в Бугульме из-за нарушений санитарных норм

После внеплановой проверки Роспотребнадзор по Татарстану выявил, что в кулинарии отсутствовал контроль за производством, была неправильная организация технологических процессов, кроме того, было нарушение технологии приготовления салата из свежих овощей, в пробе также обнаружена кишечная палочка, а инвентарь не был промаркирован.
На владельца кулинарии составили протоколы об административном нарушении и временно запретили деятельность цеха. Помещение опечатали, а сотрудников отправили на внеочередное обучение по гигиене.
По решению суда работа цеха «Оливье» приостановлена на семь суток.