Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 85 человек умерли от отравления

Причиной 34,9% случаев острого отравления стала спиртосодержащая продукция.

Источник: Комсомольская правда

За первые два месяца 2025 года в Башкирии зафиксировано 493 случая острых отравлений химической природы, из которых 85 (17,2%) закончились летальным исходом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество таких случаев снизилось на 38.

В ведомстве отметили, что 34,9% отравлений были вызваны употреблением спиртосодержащей продукции.

Ранее стало известно, что с начала года в регионе от отравления наркотиками погибли 30 человек. Несмотря на то, что показатель упал с 45 случаев, количество летальных исходов остается высоким.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.