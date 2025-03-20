В Башкирии 85 человек умерли от отравления

За первые два месяца 2025 года в Башкирии зафиксировано 493 случая острых отравлений химической природы, из которых 85 (17,2%) закончились летальным исходом. Об этом сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество таких случаев снизилось на 38.