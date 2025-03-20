На реках Приморья ожидается пик половодья к середине апреля

Работы спасатели уже провели на реке Арсеньевка села Яковлевка и сейчас приступили к бурению льда реки в селе Бельцово. Во избежание разрушительного ледохода пять специалистов краевой спасательной службы бурят лёд у мостов Яковлевского округа. В ведомстве пояснили, что во время таяния лед может образовывать заторы. Это приводит к увеличению уровня воды и затоплениям в прибрежных зонах. Бурение лунок ослабляет ледовую массу и защищает мостовые сооружения от ледяных глыб во время ледохода.