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На реках Приморья ожидается пик половодья к середине апреля

Спасатели занимаются ослаблением льда для предотвращения затоплений.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

На реках Приморья ожидается пик половодья к середине апреля. Спасатели занимаются ослаблением льда для предотвращения затоплений, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Работы спасатели уже провели на реке Арсеньевка села Яковлевка и сейчас приступили к бурению льда реки в селе Бельцово. Во избежание разрушительного ледохода пять специалистов краевой спасательной службы бурят лёд у мостов Яковлевского округа. В ведомстве пояснили, что во время таяния лед может образовывать заторы. Это приводит к увеличению уровня воды и затоплениям в прибрежных зонах. Бурение лунок ослабляет ледовую массу и защищает мостовые сооружения от ледяных глыб во время ледохода.

Напомним, Приморье активно готовится к предстоящим паводкам, ведь весна может подкинуть немало сюрпризов. Профильные ведомства уже на полную мощность отрабатывают все возможные сценарии чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть после вскрытия рек. Процесс разрушения ледяного покрова в этом году ожидается раньше положенного на 2−7 дней.