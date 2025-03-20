В Брединском заказнике проснулись сурки

«Появление сурков в заказнике — индикатор прихода весны. В этом году весна ранняя, снежный покров почти спал, поэтому суркам гораздо легче будет переносить период, пока земля окончательно не оттаяла и не появилась зелень. Сейчас сурки живут за счет накопленного летом жира», — рассказал начальник участка Виктор Зарицкий.