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В Брединском заказнике проснулись сурки

В Брединском заказнике проснулись сурки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: AP 2024

На днях сотрудники ГБУ «ООПТ Челябинской области» во время планового патрулирования Брединского заказника заметили, как грызуны начали выходить из своих нор после долгой зимней спячки.

«Появление сурков в заказнике — индикатор прихода весны. В этом году весна ранняя, снежный покров почти спал, поэтому суркам гораздо легче будет переносить период, пока земля окончательно не оттаяла и не появилась зелень. Сейчас сурки живут за счет накопленного летом жира», — рассказал начальник участка Виктор Зарицкий.