От 10 тысяч рублей: денежные переводы могут начать блокировать на 48 часов

Как пишет «Российская газета», письмо адресовано главе регулятора Эльвире Набиуллиной. В обращении указывается, что период «охлаждения» будет применяться, если перевод был осуществлён злоумышленниками без согласия владельца счёта, и в этом случае деньги могут быть возвращены.