От 10 тысяч рублей: денежные переводы могут начать блокировать на 48 часов

Национальный совет финансового рынка направил в Центральный банк России предложение разрешить финансовым учреждениям блокировать денежные переводы на срок до 48 часов в случае, если у банка возникнут подозрения на мошенничество, сообщает ИА DEITA.RU.
Как пишет «Российская газета», письмо адресовано главе регулятора Эльвире Набиуллиной. В обращении указывается, что период «охлаждения» будет применяться, если перевод был осуществлён злоумышленниками без согласия владельца счёта, и в этом случае деньги могут быть возвращены.
Как рассказал председатель НСФР Андрей Емелин, длительность блокировки будет варьироваться в зависимости от размера перевода: для сумм от 10 до 50 тысяч рублей — 24 часа, а для сумм свыше 50 тысяч рублей — 48 часов.
Союз банков предложил замораживать только те переводы, по которым у банка есть основания подозревать мошеннические действия. В ЦБ подтвердили получение обращения от НСФР и сообщили, что оно будет рассмотрено в установленном порядке.
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов считает, что принятие данной инициативы было бы правильным шагом. По его словам, блокировка денежных переводов на стороне получателя должна помочь в борьбе с мошенниками, поскольку существующие меры не защищают вкладчиков от краж.
«Мы привыкли к быстроте финансовых операций в условиях цифровизации, но такая мера может помочь сохранить деньги, ведь странно слышать о том, как мошенники обманывают уязвимых людей. Лучше пусть будет так», — заключил Наумов.