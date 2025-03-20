В Иркутске 20 марта 2025 было на четыре градуса теплее, чем годом ранее

В Иркутске днем 20 марта 2025 воздух прогрелся до 16,3 градуса! Сибиряки все удивляются — откуда такая теплая весна? Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, ровно год назад в городе было холоднее всего лишь на четыре градуса. А это значит, что рекорд все-таки удалось побить, правда не такой многолетний, как казалось изначально.