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В Иркутске 20 марта 2025 было на четыре градуса теплее, чем годом ранее

Получается, рекорд удалось побить, правда не такой многолетний, как казалось изначально.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске днем 20 марта 2025 воздух прогрелся до 16,3 градуса! Сибиряки все удивляются — откуда такая теплая весна? Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, ровно год назад в городе было холоднее всего лишь на четыре градуса. А это значит, что рекорд все-таки удалось побить, правда не такой многолетний, как казалось изначально.

В это время 18 марта 2025 стало самым теплым днем за последние 95 лет! Максимально воздух прогрелся до +11,9 градусов. Сколько будем еще радоваться такому потеплению? Судя по предварительному прогнозу, счастье продлится недолго. 23 марта в городе будет облачно и снег, днем столбик термометра поднимется лишь до +1 градуса.

Кстати, уже известен предварительный прогноз на апрель. Синоптики надеются, что воздух прогреется аж до 25 градусов.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что световой день начнет прибывать в Иркутской области с 20 марта.